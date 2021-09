Familiares identificam corpo encontrado na cachoeira do ouro

Destaque



Publicado em 28 de set de 2021 e atualizado às 12:36

No final da segunda-feira (27) familiares do homem encontrado morto com várias facadas na região da cachoeira do ouro, estiveram no Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju, para promover o reconhecimento.

Novamente os detalhes informados em postagem do portal Itamaraju Notícias, contribuíram com o reconhecimento do corpo encontrado sem vestes e com sinais de grande violência.

A vítima passou por necropsia, o corpo foi localizado por moradores, mas familiares confirmaram ser Edivaldo de Jesus (52 anos), natural de Teixeira de Freitas (BA).

A polícia solicitou a elaboração de um laudo e coleta de vestígios, para avançar no inquérito, que busca apurar a autoria e motivação do crime.

O corpo foi liberado aos familiares para realização de funeral.