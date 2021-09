Familiares identificam corpo encontrado no “Quati”

Destaque



Publicado em 20 de set de 2021 e atualizado às 19:44

Familiares estiveram nesta segunda-feira (20) de setembro, no IML de Itamaraju, para identificar o corpo localizado na comunidade do “Quati” área pertencente ao município de Prado.

Os detalhes informados em postagem do portal Itamaraju Notícias, contribuíram com o reconhecimento do corpo encontrado no último dia 12 de setembro, mas que apresentava sinais de violência.

A vítima passou por necropsia e estava em avançado estado de decomposição. O corpo foi localizado por moradores, mas familiares confirmaram ser João Paulo Valanzuela Conceição (18 anos), natural de Prado (BA).

A polícia solicitou a elaboração de um laudo e coleta de vestígios, mas com o objetivo de eliminar hipótese de crime.

O corpo foi liberado aos familiares para realização de funeral.