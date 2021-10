Familiares procuram por jovem desaparecida

Destaque



Publicado em 25 de out de 2021 e atualizado às 11:24

A jovem Poliane de Souza (23 anos) está desaparecida deste a última sexta-feira (22) de outubro.

Conforme informações passadas a polícia, a jovem teixeirense saiu de casa com destino a uma entrevista de emprego e não retornou para sua residência, além de perder contato com as redes sociais.

Após inúmeras buscas na tentativa de localizar a jovem, familiares procuram as autoridades policiais da Delegacia da Polícia Civil de Teixeira de Freitas e notificaram o desaparecimento.

Amigos e parentes utilizaram as redes sociais, numa tentativa de obter informações que levem ao paradeiro de Poliane de Souza na região.

Além de solicitarem que mantenham contato com as autoridades policiais, nos números (190) e (197), também foi disponibilizado o telefone (73) 99990-7890. Contando sempre com carinho da população.