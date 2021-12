Familiares procurar por homem, desaparecido ao tentar atravessar rio Jucuruçu

Destaque



Publicado em 9 de dez de 2021 e atualizado às 11:12

Familiares de Antônio Tovi dos Santos procuraram as autoridades policiais e imprensa para informar sobre o desaparecimento. Foi visto pela última vez nas proximidades do Rio Jucuruçu no final da manhã de quarta-feira (08).

Antônio tentava atravessar o rio, na região da Fazenda Bom Jardim e acabou desparecendo sem manter qualquer tipo de contato com os parentes e amigos.

Os familiares preocupados e temendo por sua vida, solicita à comunidade que se tiver qualquer tipo de informação entre em contato nos telefones da polícia militar (190), polícia civil (197).