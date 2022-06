Famílias indígenas de comunidade rural em Santa Cruz Cabrália

Famílias da Aldeia Agricultura, em Santa Cruz Cabrália, no território Costa do Descobrimento, receberam, nesta sexta-feira (03), as chaves de 26 unidades habitacionais construídas na comunidade.

Esses são os primeiros imóveis voltados à população indígena entregues pelo Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

As unidades habitacionais possuem dois quartos, sala-cozinha, banheiro e varanda e terá o total de 44,78 metros quadrados. Além disso, possui solução de água, por meio de cisterna de consumo, e energia elétrica. O total do investimento é de R$ 6,5 milhões.

O objetivo foi substituir habitações precárias por unidades habitacionais novas, com tipologias adequadas aos usos e hábitos culturais das comunidades indígenas.

“Para mim é uma conquista muito grande ter uma casa com janela, porta e com pia. É um sonho dos nossos antepassados, que hoje estamos vivendo e realizando”, comemorou a indígena Maiane Sena.

O indígena Noel do Espírito Santo relatou as fragilidades das casas, que eram de palha. “Era de um mato, de uma tiririca do brejo, que tinha muito perigo de fogo, de incêndio. Hoje, morar em uma casa construída tem um valor muito grande”.

Paralelo a essas construções, está sendo realizado o Projeto de Trabalho Técnico Social, cujo objetivo é buscar melhorar a organização da população beneficiada no empreendimento, bem como contribuir no processo de geração de renda, realizar palestras educativas referentes à saúde, reutilização de dejetos, organização comunitária, associativismo, cooperativismo etc.

