Famosas usam figurinos luxuosos no “Favela Gala 2022”, em São Paulo

O jantar anual da “ONG Gerando Falcões”, reuniu famosas como: Ivete Sangalo, Fátima Bernardes, Marina Ruy Barbosa, Regina Casé e Taís Araujo, que foram as apresentadoras do evento. Com looks luxuosos, as artistas roubaram os holofotes do evento que aconteceu na noite da última quarta-feira (24), no Rosewood Hotel, em São paulo.

+ Mariana Ruy Barbosa elege vestido vintage criado em 2005 para evento beneficente

As artistas compartilharam nas redes sociais, momentos do evento, detalhes da sua importância para as favelas brasileiras e dividiram também os poderosos looks escolhidos para este momento especial. Batizada de “Favela Gala”, a ação beneficente, teve todas as mesas vendidas em apenas cinco dias e arrecadou R$20 milhões para a “ONG Gerando Falcões”, que atua nas favelas brasileiras, desenvolvendo projetos de educação, desenvolvimento econômico e cidadania, e executa programas de transformação sistêmica em comunidades. Além das doações dos famosos, várias marcas contribuíram, como o Grupo Arrezo&Co, que doou R$5 milhões.

Ivete Sangalo, foi a responsável pelo show da noite, a diva do axé, colocou todos para cantar e dançar ao som das suas famosas canções e esbanjou alegria, que é sua marca registrada. A baiana, deu show também na escolha do look, ela usou um vestido de tecido esvoaçante, todo brilhante, na cor rosé, de mangas longas, super decotado e com uma fenda até a coxa. No seu Instagram, a musa publicou um vídeo desfilando com o vestido e escreveu: “Sempre pronta ! Noite mais que linda para cantar no Favela Gala, gerando Falcões máxima alegria e respeito”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Vestidas de preto, Regina Casé e Taís Araujo, apresentaram lindamente o evento As atrizes, Regina Casé e Taís Araujo, foram fenomenais na apresentação do “Favela Gala 2022”, às duas foram com looks pretos, Taís elegeu um vestido midi, de mangas 3/4 e gola alta, o chame da peça foi a abertura nas costas e o drapeado frontal. Como acessório, ela apostou em brincos, scarpins e bolsa prata. “Diva!”.

Taís Araujo, publicou fotos da composição e do momentos de diversão durante a festa, na legenda ela deixou um recado para a cantora Ivete: “Separei essas fotos pra vocês verem como eu comecei a noite no evento da Gerando Falcões e como eu terminei a noite hahahah @ivetesangalo, tô rouca e exausta até agora, graças a você! ”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

A gigante artista, Regina Casé, usou um conjunto super elegante todo preto, composto por uma calça larga e uma blusa de mangas longas, as peças tinham aplicações de plumas nas barras, que deram um charme especial ao look. Como acessórios, Regina, usou joias de pedrarias na cor prata e nos pés sapatos pretos.

Regina Casé, arrasou com look todo preto na apresentação do “Favela Gala 2022”. (Fotos: Reprodução Instagram).

Marina Ruy Barbosa e Fátima Bernardes também brilharam no “Favela Gala 2022” Icônica, Marina Ruy Barbosa, selecionou uma peça especial para o evento, o vestido escolhido pela ruiva mais amada do Brasil, foi lançado na coleção de 2005, da grife francesa Dior. Confeccionado há 17 anos, em tecido aveludado, com um corpete assimétrico de veludo e chiffon, uma saia floral multicolorida com um painel franzido e dobras no cós; o dress está sendo vendido em um site de segunda mão, pelo valor de US$3.200, cerca de R$17 mil. Nos stories do Instagram, ela escreveu: “Um vestido especial para uma noite especial” John Galliano”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Fátima Bernardes, roubou os holofotes com um vestido midi, colado ao corpo, de mangas compridas, um super decote canoa e com estampa de rosas-vermelhas, que deu charme e sensualidade à peça. “Maravilhosa!”.

Fátima Bernardes, roubou os holofotes do “Favela Gala 2022”, com vestido midi. (Fotos/Reprodução Globo)

Aqui na Metropolitana FM, você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos:

+ Era armação? Após fim do ‘Casos de Família’, Christina Rocha revela o que ninguém sabia

+ Catia Fonseca expõe toda a verdade sobre saúde de Silvio Santos: “Estive com uma pessoa do SBT”

+ Vizinha que atropelou ator mirim de ‘Pantanal’ e amigo se pronuncia