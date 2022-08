Famoso grupo internacional cancela show no Rock in Rio faltando poucos dias para o festival

Como assim? Nesta quinta-feira (25), o festival musical Rock in Rio comunicou que o grupo Migos, que iria se apresentar no Palco Mundo no próximo dia 4 de setembro, não virá mais ao evento após a separação do trio.

+ Saiba as últimas notícias da música

Os rumores começaram há algumas semanas, mas o fim do trio foi apenas confirmado recentemente após uma entrevista de Quavo e Takeoff para o site internacional Rap Radar. Os dois informaram que o grupo Migos agora será uma dupla.

Quavo afirmou que “a química é a mesma” quando se trata de gravar música em dupla sem Offset. O motivo da saída do rapper não foi confirmada oficialmente.

Quem vai se apresentar no lugar do grupo Migos no Rock in Rio 2022? Segundo informações do próprio Rock in Rio no perfil do festival no Twitter, a banda mineira Jota Quest se apresentará no lugar do grupo Migos no dia 4 de setembro, data que estava marcada o show do trio de rappers no Palco Mundo.

O #PalcoMundo do dia 04/SET tá diferente! Migos não poderá comparecer, e @jotaquest será o primeiro da noite! Com a atualização, @IzaReal virá em seguida com um showzão! pic.twitter.com/5lhLenGmmx

— Rock in Rio (@rockinrio) August 25, 2022

SAIBA AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS DO ROCK IN RIO 2022:

+ Rock in Rio 2022: confira o passo a passo de como baixar o ingresso digital

+ Rock in Rio 2022: festival divulga horários das apresentações dos artistas nos Palcos Mundo e Sunset

+ Rock in Rio 2022 anuncia novas atrações para os dias 9 e 10 de setembro