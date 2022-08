Famosos prestam homenagens a Jô Soares: ‘Um dos maiores de todos os tempos’

A morte de Jô Soares deixou o mundo artístico em luto. O artista faleceu na madrugada desta sexta-feira, 5, aos 84 anos, no hospital Sírio Libanês. Ele estava internado desde o final de julho e a causa da morte ainda não foi divulgada. Seja como humorista ou como apresentador, Jô deixou sua marca na televisão brasileira e vários famosos prestaram suas homenagens. “Eu tive a honra de conhecer e conviver com esse jornalista e humorista tão talentoso e querido de todos nós. Hoje o dia amanheceu mais sem graça. Vá em paz, meu amigo”, postou a apresentadora Ana Maria Braga. “Meu Deus, o mundo sem você… meu amado amigo, diretor, conselheiro, vizinho, que tristeza… você sempre foi cercado de amor e sempre será assim! Vou seguir te aplaudindo e através de suas obras aprendendo com você! Obrigada por tantas risadas, tantas conversas por todos os ensinamentos. Te amo eternamente”, escreveu a apresentadora Adriane Galisteu.

“Obrigada por tudo, Jô! Teus ensinamentos e tua risada ficam! Um homem inteligentíssimo, engraçado e humano ! Vai fazer muita falta! Aplausos e muitas risadas no céu! Que lá vem história!!! Todo meu amor, Flavinha [ex-mulher de Jô]”, declarou a atriz Bárbara Paz. “Amanheci com essa triste notícia. Difícil acreditar… admirava demais o Jô. Ele fazia parte das nossas vidas… da vida de nossas famílias. Seu talento atravessou gerações. Era um profissional incrível: humorista, escritor, diretor, apresentador. Obrigada pelas risadas, Jô. Obrigada pelas conversas, pelas mensagens sempre muito generosas… descanse em paz”, disse a apresentadora Patricia Poeta. “O Brasil perdeu hoje um artista único. Seu talento atravessou gerações e seu legado ficará para a história. Que Deus conceda paz à família e amigos, na certeza da eternidade. Descanse em paz e que a luz perpétua o ilumine, Jô”, comentou o padre Reginaldo Manzotti. “Triste pela perda de Jô Soares, um dos maiores de todos os tempos. Inteligente, talentoso, culto e sagaz. Único. Referência. Um gênio que tive o prazer e a honra de conhecer no estúdio e um homem generoso que tive o prazer e a honra de conhecer em casa”, pontuou o humorista e roteirista Antonio Tabet.

“Dia triste. Jô inesquecível. Jô que acompanhei desde pequena, com o genial ‘Viva o Gordo’, mais tarde tive a honra de sentar no seu concorrido sofá e me divertir com esse ser humano tão especial, inteligente e afetuoso. Uma passagem de luz e paz! Saudades do ‘beijo do gordo’! Obrigada por tanto”, enfatizou a cantora Ana Carolina. “Descanse em paz, Jô Soares. Foi uma honra te conhecer, ser entrevistado, bater papo e sentir de perto toda essa genialidade e educação. Obrigado por tanto carinho de sempre e continuarei assistindo as grandes entrevistas que você nos deixa! Meu respeito e admiração, Jô. Meus sentimentos a família”, publicou o cantor Thiaguinho. “Gênio, gente boa, profissional… Jô Soares é O CARA e sempre será! Aqui ficam eternas lembranças e todas as suas magníficas obras”, disse a cantora Lexa.

