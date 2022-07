Fantine abre o jogo sobre relação com Luciana no Rouge: ‘Nunca me dei bem com ela’

A cantora Fantine Tho abriu o jogo e falou sobre sua relação com a cantora Luciana Andrade na época em que integraram o Rouge. O grupo foi formado no início dos anos 2000 no “Popstars”, extinto reality musical do SBT, e também contava com Aline Wirley, Karin Hils e Li Martins. “Nós tivemos dificuldades, eu principalmente, na convivência com ela [Luciana]. Sempre fui muito aberta, desde o começo. Quando eu encontrei a Lu na Casa Pop, fiquei decepcionada. Quando ela me recebeu, tive o sentimento de que não ia ser legal”, revelou Fantine no podcast “Venus”. A cantora aproveitou para desmentir os rumores de que teria vivido um affair com a parceira de banda. “Tem muita gente que tem uma teoria de que tive um relacionamento com a Luciana e que o grupo acabou por causa disso. O Rouge é muito maior do que o relacionamento de qualquer pessoa. Aconteceram vários relacionamentos, intrigas, mas isso nunca foi motivo para acabar um grupo. A oportunidade de estar lá entre 30 mil meninas é algo honrável que a gente respeitou.”

Segundo Fantine, todas tinham dificuldade de conviver com Luciana, mas ela era a única que verbalizava isso. Em dois anos, a girl band virou uma febre em todo o Brasil e, nesse auge do grupo, Luciana anunciou sua saída. Sem citar o nome da artista, Fantine comentou: “Puxar tapete não é um lance que a gente fazia, só tinha uma pessoa que puxava o tapete para ganhar o seu espaço. Isso a gente não pode proteger mais, não dá mais para não falar disso”. A cantora também falou que tentou ter uma boa relação com Luciana, mas não conseguiu e, hoje, não faz questão de ter proximidade. “Eu tentei ser amiga da Lu, mas nunca me dei bem com ela, não faço questão de ser amiga dela, essa é a verdade. Do lado dela, [ela diz:] ‘Eu sempre gostei da Fan’. Mas na minha experiência direta com ela, não é uma verdade. É um discurso, mas não é uma realidade. Quero ter o direito de não gostar de uma pessoa, não gosto, não convivo bem”, declarou. O que mais incomoda Fantine é o fato de Luciana não admitir que também não se dá bem com ela, pois vê esse posicionamento como “vitimização”. Por fim, ela ainda declarou que os “valores humanos” das duas são “incompatíveis”, mas toparia fazer apresentações esporádicas com o Rouge pelos fãs.

