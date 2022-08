Far Cry 6 ficará gratuito para jogar no Xbox

A desenvolvedora Ubisoft tem o prazer em anunciar oficialmente que está realizando um novo período gratuito para Far Cry 6, o último título lançado desta amada franquia.

Sendo assim, você que sempre esteve interessado no jogo, mas não sabe se vale a pena investir seu dinheiro, esse é o melhor momento para baixar, testar, jogar e ter o veredito.

De acordo com a desenvolvedora, o período gratuito se aplica no dia (04) até (07) de Agosto e você poderá jogar em todas as plataformas que o jogo foi lançado: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e até mesmo no Stadia!

Mesmo sendo um jogo de mundo aberto e claro, da Ubisoft, é possível finalizar sua campanha sem problemas nesse período, e nem precisa rushar igual maluco. Além da versão gratuita, a Ubisoft anunciou um evento especial para quem tem interesse em participar, você pode ver todos os detalhes no vídeo.

Para quem está aguardando por uma promoção, foi anunciado que o título ficará com até 60% de desconto. A empresa também preparou um concurso, no qual os jogadores podem ganhar até placas de vídeo da AMD.

Em Far Cry 6 você irá entrar na pele de Dani Rojas, onde o seu principal objetivo é derrubar o ditador de Yaran, Antón Castillo. Você poderá explorar o grande mundo de Far Cry 6 sozinho ou com um amigo no modo cooperativo.

Tá esperando o que? Pegue uma arma e proteja-se contra seus oponentes. Você poderá fazer parte de diversos grupos, que podem te ajudar nessa aventura perigosa.

Far Cry 6 já está disponível para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.