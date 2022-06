Fãs de PlayStation ficam furiosos com a Insomniac Games por mentir

Dias atrás a Sony realizou uma nova edição do State of Play, evento que já ficou bastante conhecido por ser rápido e direto no ponto, com anúncios surpresas, gameplays inéditos e muito mais.

Durante a apresentação, a desenvolvedora Insomniac Games marcou sua presença, mas não foi para anunciar que está trabalhando em um novo jogo, e sim para revelar oficialmente que Marvels Spider-Man Remasterizado e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales estão a caminho do PC, pois até então, os jogos eram exclusivos do PlayStation.

Só que após o anúncio dos jogos do cabeça de teia para o PC, os usuário do Twitter encontraram um antigo tweet da Insomniac Games, que foi postado em 2017, onde a desenvolvedora diz o seguinte:

it will never appear on Xbox or PC. It’s a permanent PS4 exclusive publisher by Sony Interactive Entertainment — Insomniac Games (@insomniacgames) June 28, 2017

“Ele (Spider-Man) nunca será lançado no Xbox ou PC. Será um jogo exclusivo permanente do PS4, distribuído apenas pela Sony”.

A situação não caiu nada bem para a desenvolvedora e muitos usuários estão detonando a Insomniac na rede social, já outros estão compartilhando vários e vários memes sobre a situação.

Bem, já estamos em 2022, e na época deste tweet, o jogo nem mesmo tinha sido lançado, então podemos presumir que o objetivo da Sony era manter o jogo do cabeça de teia exclusivo do PlayStation para sempre, mas em algum momento, a Sony simplesmente mudou de ideia.

Marvel’s Spider-Man Remasterizado, desenvolvido pela Insomniac Games e totalmente otimizado para PC em colaboração com a Nixxes Software, vai ser lançado no Steam e na Epic Games Store no dia 12 de agosto de 2022. Já Spider-Man: Miles Morales ainda não tem data para chegar.