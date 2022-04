Fãs de Xbox estão furiosos com o bloqueio de God of War nos consoles

Desde que o GeForce foi lançado, vários jogos impossíveis de rodar em determinados dispositivos podem ser executados, desde que você tenha uma internet boa e planos de assinatura.

Com a chegada de títulos da Sony nos PCs, como Horizon Zero Dawn e God of War – quem os comprou pôde jogar sem problemas através do Nvidia GeForce Now; em qualquer plataforma.

God of War blocked on Xbox Consoles from GeForceNOW

Foi o que muitos fizeram com o console da Microsoft e o jogo da Santa Monica Studio, o God of War – com a chegada da versão de PC, o mesmo já era possível ser jogado via streaming no Xbox.

O mesmo era possível jogar até hoje, pois a Sony agiu e não permitiu que God of War fosse jogado via streaming no Xbox – o mesmo aconteceu com Death Stranding quando chegou para o GeForce Now.

Entrando no Edge no console, o título já não se encontra listado para jogar – apenas no PC e em outras plataformas compatíveis – visto a exclusividade da franquia para a dona do PlayStation; apesar de que tal foi perdida com a vinda deste para o PC.