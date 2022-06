Fãs do PlayStation abrem petição para Kojima cancelar jogo de Xbox

As notícias de que a Kojima Productions fez parceria com o Xbox para o próximo jogo de Hideo Kojima causaram reação dos fãs, e uma petição existente contra um jogo do Xbox Kojima cresceu em tração. Kojima tem sido frequentemente associado à marca PlayStation ao longo de sua longa e ilustre carreira, com seus projetos mais notáveis, como a franquia Metal Gear Solid e Death Stranding , muitas vezes sendo exclusivos dos consoles da Sony, ou pelo menos começando lá antes de se ramificar para PC ou outros consoles. . Houve até um boato de que a Kojima Productions seria comprada pela Sony, mas Kojima declarou que sua empresa permanecerá independente.

Essa independência foi recentemente reforçada pela aparição surpresa de Hideo Kojima durante a transmissão ao vivo do Xbox and Bethesda Showcase em 12 de junho, onde o famoso desenvolvedor anunciou que está em parceria com o Xbox para produzir um jogo totalmente novo. Este novo projeto ainda está nos estágios iniciais de desenvolvimento e os detalhes são escassos, mas Kojima prometeu que utilizará a tecnologia de nuvem de ponta da Microsoft para oferecer uma experiência de jogo inovadora que o autor instigante sempre quis criar. O CEO do Xbox Gaming, Phil Spencer, também expressou entusiasmo com a nova parceria do Xbox com a Kojima Productions e reiterou que a lenda da indústria de jogos trará conceitos novos e revolucionários, como ele costuma fazer.

Enquanto muitos jogadores estão naturalmente animados para ver o que Hideo Kojima trará com seu novo jogo Xbox, outros estão desapontados com o “ abandono ” percebido do desenvolvedor da marca PlayStation. Uma petição para convencer Kojima a romper seus laços com o Xbox foi iniciada no Change.org quando surgiram rumores de que ele assinava um acordo com o Xbox em julho passado, mas uma onda de novos apoiadores agora o assinou após o Xbox Games Showcase. A descrição apaixonada (embora um tanto exagerada) desta petição afirma que Kojima foi “ cegado pela ganância ” e está “ traindo seus fãs leais ” ao se associar ao Xbox, terminando com o usuário que o iniciou pedindo a Kojima que encerrasse sua parceria com a Microsoft e “volte para o lado vencedor ”, ressaltando que nem todo mundo tem internet boa o suficiente para fazer streaming de jogos ou dinheiro suficiente para comprar um novo console.

A petição para que Hideo Kojima cancele seu novo projeto exclusivo do Xbox atualmente tem cerca de 1.545 assinaturas até o momento, mas enquanto algumas delas são um apoio genuíno ao seu sentimento, a maioria parece ser de jogadores que assinaram simplesmente para zombar do reclamações de Kojima “abandonando” seus fãs do PlayStation fazendo um jogo com o Xbox. Algumas das preocupações em torno dos jogadores que não têm internet confiável o suficiente para transmitir este novo título ou o dinheiro necessário para comprar um sistema Xbox Series X/S ou um PC de jogos bom o suficiente são legítimas, mas a ideia de que Kojima deve sua “lealdade” a um console ou empresa de jogos parece bastante bobo – especialmente porque ele afirmou que a Kojima Productions é uma empresa independente não vinculada a uma determinada plataforma.

É muito improvável que esta petição do Change.org leve Hideo Kojima e a Xbox Games a cancelar um novo projeto potencialmente lucrativo, mas parece que existem alguns jogadores por aí que estão chateados com o último jogo produzido por Kojima potencialmente sendo exclusivo do Xbox – se suas razões para isso são preocupações legítimas sobre poder acessá-lo ou apenas lealdade equivocada em relação a um determinado console ou plataforma. Independentemente disso, o novo jogo do Xbox de Kojima provavelmente continuará, apesar do clamor daqueles que desejam que ele permaneça associado exclusivamente ao PlayStation.