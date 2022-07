Fãs elogiam atitude de Fábio Jr. ao desviar de segurança e atender garoto PcD

Na última quinta-feira (28) após seu show em São Caetano do Sul (SP), Fábio Jr. surpreendeu seus fãs com atitude inesperada.

O segurança do cantor tentou evitar com que ele atendesse seus fãs, mas no vídeo é possível observar Fábio Jr. desviando e indo em direção a uma escada, onde se encontra uma mãe com seu filho deficiente sentado.

O cantor atenciosamente se senta ao lado do garoto, autografa um disco, conversa com os dois e tira uma foto. O lindo momento viralizou nas redes sociais e os fãs elogiaram se comovendo com a atitude do artista.

Fábio Jr. desvia de membro de sua equipe para atender fã pic.twitter.com/hd351hKDci

— Só Mídias (@MidiasSo) July 30, 2022

Fábio Jr. exibe look para a festa de Fiuk: “Pronto pra festa do filhote” Quem acompanha o cantor sabe de seu carinho imenso por sua família, Fábio Jr. caprichou no look para curtir de casa a festa de seu filho Fiuk que participou do BBB21.

“Prontos pra Festa do Filhote !!!”, escreveu ele na legenda, posando com um gatinho de bandana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fábio Jr (@fabiojroficial)

