Fátima Bernardes assume ‘culpa’ pela extinção de programa na grade da Globo

A apresentadora Fátima Bernardes teve grande influência em uma das mudanças mais comentadas na grade de programação da Globo. Quando deixou a bancada do “Jornal Nacional” para migrar para a área do entretenimento, ela sugeriu que o “Encontro”, programa que comandou por 10 anos, entrasse no lugar da “TV Globinho”, que era o único programa infantil sobrevivente na programação da emissora. Na última década, Fátima foi “culpada” nas redes sociais por tirar a atração do ar e durante sua participação no “Roda Vida”, da TV Cultura”, na última segunda-feira, 25, ela explicou por que propôs colocar o “Encontro” no lugar dos desenhos animados. “Eu estava com vontade de fazer uma coisa diferente, queria ter um programa. Comecei a olhar a grade da Globo e eu via que tinha o ‘Globo Rural’, que na época era diário, jornal local, ‘Bom Dia Brasil’, Ana Maria Braga e, de repente, desenho. Aí [depois vinha] jornal local, ‘Globo Esporte’ e ‘Jornal Hoje’. Eu falei: ‘Gente, esse desenho está perdido nesse meio’. A criança vai ter um sino que vai tocar dizendo: ‘Pessoal, são 10h40, vai começar o desenho na Globo’?”, comentou a jornalista.

Fátima ressaltou que as principais concorrentes da Globo já tinham decidido se manteriam ou não a programação infantil na grade. “A Record tinha feito a opção de sair do desenho, o SBT em permanecer, mas desde às 7h da manhã. Falei: ‘Isso aí não está bom não. Tem um espaço aí que dá para encaixar [meu programa]’. Comecei a ouvir que a própria TV estava com certa estranheza em relação aquele horário”, comentou a jornalista. A mudança se tornou atrativa para a emissora, pois o “Encontro” teria mais anunciantes que a “TV Globinho”. “Sugeri um programa para esse horário, que venha da Ana Maria, que é entretenimento, e que a gente possa entregar para o jornalismo local. É um programa que surgiu assim. Eu pensei nesse horário e apresentei a ideia”, concluiu a apresentadora, que deixou a atração diária este ano e deve assumir o “The Voice”. As declarações de Fátima repercutiram nas redes sociais. “Fátima Bernardes acabou de confessar, sem culpa, que o plano era acabar com a ‘TV Globinho’ mesmo”, comentou um seguidor. “Prendam a Fátima Bernardes, ela confessou ter praticado o maior crime do Brasil. Ela matou a ‘TV Globinho’ pra sempre”, brincou outro. “Fátima Bernardes acabou de confessar que, quando imaginou no Encontro, planejou um programa para assassinar a TV Globinho. Totalmente premeditado”, acrescentou mais um.

Fátima Bernardes praticamente assumiu que foi por causa dela que a TV Globinho deixou de existir. pic.twitter.com/gbdDOti8t1 — Central Reality (@centralreality) July 26, 2022

Fátima Bernardes acabou de confessar no #RodaViva, sem culpa, que o plano era acabar com a TV globinho mesmo — Raphael Carmesin (@r_carmesin) July 26, 2022

Prendam a Fátima Bernardes, ela confessou ter praticado o maior crime do Brasil. Ela matou a TV Globinho pra sempre.pic.twitter.com/hKbYYHesp0 — Zinho (@01zinho) July 26, 2022

Fátima Bernardes acabou de confessar que, quando imaginou no Encontro, planejou um programa para assassinar a TV Globinho. Totalmente premeditado. #RodaViva — Sabiá-guaba (@dilomed) July 26, 2022

Acabei de descobrir que a ideia de tirar a TV globinho foi sim da Fátima Bernardes

Mulher eu nunca vou te perdoar — Duda Botagio (@Duda_Botagio) July 26, 2022

Oficialmente Fátima Bernardes assassinou a TV Globinho, ela é a principal culpada pela destruição do nosso melhor momento diário, deveria ser presa por isso — Mais do que onze (@maisdoqueonze) July 26, 2022