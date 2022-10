Fator Caetano, a Padroeira, Lula e Jerônimo no Farol (por Vitor Hugo)

Política, religião e música, Caetano Veloso no programa eleitoral na TV, caminhada política no famoso circuito carnavalesco Ondina/Barra, no feriado em louvor a N.S. Aparecida, padroeira do Brasil: mistura polêmica de tempero baiano, que marcou esta semana quente de outubro no Nordeste, o tom e andamento da campanha eleitoral, do segundo turno, no quarto maior colégio eleitoral do país. Movimentos iniciais declaratórios de votos e mudanças bruscas de posições – sobretudo de prefeitos, de olho nas nuvens, tentando adivinhar o rumo dos ventos e quem deterá a caneta de futuro governador. Especulações e arranjos de todos os lados, no estado que deu, no primeiro turno, três milhões de votos de frente ao candidato do PT à presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o adversário do PL, concorrente à reeleição, Jair Bolsonaro.

Lula, de quebra, arrastou ladeira acima o petista Jerônimo Rodrigues – praticamente desconhecido quando a refrega começou – dando-lhe maioria de quase 10% dos votos válidos no estado, que por pouco não levaram o dirigente de movimentos sociais, em Feira de Santana, direto ao posto do aliado Rui Costa, no Palácio de Ondina, no confronto com o ex-prefeito de Salvador duas vezes, apontado como favorito, nas pesquisas dos grandes institutos (Ipec e Datafolha) para vencer com folga a disputa estadual.

Nesta etapa da campanha o quadro parece invertido, a começar pelo ânimo e grau de autoconfiança dos dois candidatos a governador. Isso a partir do primeiro grito das urnas, em especial as dos grotões, perdidos no abandono dos políticos que só aparecem quando precisam de votos para se eleger, ou renovar mandatos. “Lá onde o filho chora e a mãe não ouve”, no dizer dos sertanejos da caatinga no Polígono das Secas.

ACM Neto, nome do UB na terra onde Lula recebeu 49,73% dos votos, contra 24,31% para Bolsonaro – segue em sua posição de neutralidade quanto aos candidatos presidenciais. A estratégia do “tanto faz”, que deu errado na primeira etapa, para o ex-prefeito, e da qual o PT tirou proveito eleitoral em seu marketing no rádio e TV.

Ainda assim, o ex-prefeito recebeu, esta semana, aceno amistoso do terceiro colocado na disputa local, João Roma (PL), com 9% dos votos, que prometeu seguir participando da campanha de Bolsonaro no estado, e afirmou que o PT, Lula e Jerônimo são os principais adversários. Mas avisou que que não subirá no palanque de Neto, “de quem sofri os maiores ataques pessoais no primeiro turno”.

Fora isto, mais surpresas estavam à espreita de Neto. A primeira, mais inesperada e imponderável, se deu com a aparição de Caetano Veloso, no horário da propaganda no rádio e na televisão, declarando apoio ao candidato do PT ao Palácio de Ondina: “Vamos lá, minha gente. Agora é Jerônimo.” E entoa trecho de uma de suas canções: “Gente é para brilhar, não pra morrer de fome”. Precisa desenhar?

No dia 12, consagrado à padroeira do Brasil, Lula participou, em Salvador, de caminhada de 5 km, ao lado de Jerônimo Rodrigues e do governador Rui Costa, de Ondina a Barra, área exuberante da orla da capital, famosa nacionalmente. No Farol, Lula fustigou o adversário, ao dizer que Bolsonaro foi à Basílica de N.S. Aparecida, em São Paulo sem convite , “e só aprontou desordens, confusão e ofensas aos cristãos presentes no santuário”. E segue o jogo na Bahia, no melhor estilo e tradição locais. O resto a ver.

Vitor Hugo Soares, jornalista, editor do site blog Bahia em Pauta. E-mail: [email protected]

O post Fator Caetano, a Padroeira, Lula e Jerônimo no Farol (por Vitor Hugo) apareceu primeiro em Metrópoles.