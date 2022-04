Faturamento de bares e restaurantes registra alta em fevereiro

O faturamento de bares e restaurantes do país cresceu em fevereiro deste ano. Apesar disso, as dificuldades ainda são grandes. Mais de um terço dos estabelecimentos tiveram prejuízo no mês, por causa da pandemia e também da inflação.

Os dados são de um levantamento da Abrasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes.

O estudo aponta que 38% dos estabelecimentos tiveram prejuízo em fevereiro, uma melhora em relação a janeiro, quando esse índice estava em 43%. No entanto, aquém de dezembro, com 31%, que foi o melhor mês para o segmento desde março de 2020.

O presidente-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci, ressalta que a grande dificuldade de bares e restaurantes brasileiros tem sido obter lucro com a alta da inflação.

Sobre os serviços de entrega de refeições no país, a pesquisa mostrou que oito em cada dez empresas operam nessa modalidade, que responde por cerca de 20% de todas as vendas.

O levantamento mostrou também que 64% das empresas do setor estão com dívidas em atraso por conta da pandemia, e 45% das empresas que fazem parte do Simples Nacional estão com parcelas atrasadas. Por isso, boa parte dos empresários tem interesse em aderir ao Relp, Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no Âmbito do Simples Nacional. A adesão vai até 29 de abril. Paulo Solmucci, dirigente da Abrasel, defende que o prazo seja prorrogado.

A Receita Federal ainda não disponibilizou o link para adesão ao programa.

* Com produção de Renato Lima.

