Fausto Silva se surpreendeu com a pergunta feita pelo filho, João Guilherme, durante o Faustão na Band dessa quinta-feira (18/8). Isso porque o jovem pegou o pai de surpresa, após pedir um conselho para a dupla Sá e Guarabyra.

“Eu queria um conselho de vocês para essa nova geração, de como fazer para não deixar o tempo ficar tarde demais para mudar e tomar a decisão certa e na hora exata”, questionou o rapaz. Logo em seguida, o apresentador fez questão de alfinetar o filho, citando uma colega de emissora.

Faustão, então, brincou com o questionamento do filho. “‘Oloco’, depois de uma pandemia ele quer um conselho desses ainda. Olha a pergunta do homem, vai trabalhar com a Cátia Fonseca lá, meu”, debochou Faustão.

Apesar da brincadeira do apresenrador, a dupla fez questão de responder. “Tenha coragem, tenha coragem. Arrisque-se, vale a pena. Porque depois você vai se arrepender e não tem mais jeito”, opinou o famoso. “A verdade é essa. Você pode se arrepender do que você fez, do que deixou de fazer, é o pior, você briga com você mesmo”, completou Guarabyra.

O post Faustão alfineta filho ao vivo: “Vai trabalhar com a Cátia Fonseca” apareceu primeiro em Metrópoles.