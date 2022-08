Faustão reaparece na Globo com encontro das Sheilas do É o Tchan

Fora da Globo desde 2021, quando assinou contrato com a Band, Fausto Silva voltou a aparecer no Domingão deste domingo (14/8), durante a Batalha de Lip Sync, novo quadro do programa apresentado por Luciano Huck.

Isso porque Sheila Mello e Scheila Carvalho, ex-dançarinas do É o Tchan, reveladas no palco do Domingão do Faustão nos anos 1990, foram acompanhar Paulo Vieira, que performou uma música do grupo baiano.

Paulo Vieira zerando o game #Domingão pic.twitter.com/dDoPbc5A0P

— BuzzFeed Brasil (@BuzzFeedBrasil) August 14, 2022

Após a apresentação, que deixou convidados e plateia em polvorosa, Luciano Huck lembrou do início da carreira das dançarinas. “Eu era telespectador assistindo meu amigo Fausto Silva fazendo concurso, primeiro da ‘morena do Tchan’, depois da ‘loira do Tchan”, comento.

Faustão e Sheila Mello, em 1998Em seguida, um VT mostrou os momentos em que as duas venceram seus respectivos concursos, comandados por Faustão. Luciano aproveitou para mandar um recado para seu antecessor.

“Queria mandar um beijo pro Fausto. Muito bom rever esses momentos aqui desse Domingão, muito legal. Uma honra pra mim estar aqui agora”, declarou Luciano Huck.

