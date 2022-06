Fecomercio-SP prevê aumento de 0,8% nas vendas em junho

A Federação de Comércio de São Paulo (Fecomercio-SP) prevê um aumento de 0,8% nas vendas do comércio neste mês de junho em relação ao ano passado, alavancado pelo Dia dos Namorados, comemorado neste domingo.

Ainda de acordo com a Federação, o principal setor que deve puxar as vendas é o de vestuário e de calçados que também deve registrar alta nas vendas de 18% em relação ao ano passado. Por outro lado, a venda eletrodomésticos e eletrônicos deve ter uma queda de 6% neste mês.

De acordo com o assessor econômico da federação Altamiro Carvalho, o dia dos namorados geralmente não representa um grande impacto no mês de Junho para os varejistas, pois o que mais costuma movimentar nesta data é o setor de serviços como bares, restaurantes e hotéis.

Ainda segundo Altamiro Carvalho, o consumidor ainda não está segurando as compras por causa de alguns fatores positivos como a diminuição da taxa de desemprego e também o aumento do valor do auxílio às famílias mais pobres. Por outro lado, se a inflação se mantiver alta, ele prevê um freio no consumo a partir do segundo semestre.

Economia São Paulo