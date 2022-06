Federação Ucraniana anuncia volta da liga nacional em meio a conflitos

Meses após a interrupção da liga nacional, a Federação de Futebol da Ucrânia revelou que o campeonato já tem data para voltar. Andriy Pavelko aproveitou uma entrevista à agência Associated Press para contar a novidade.

“Falei com o nosso presidente sobre o grande poder do futebol para ajudar as pessoas a refletirem sobre o futuro, porque todos estão focados na guerra. Por isso, junto ao presidente (Volodymyr Zelensky), decidimos retomar o campeonato ucraniano em agosto”, pontuou o mandatário.

Entretanto, ainda não há maiores informações sobre como vai funcionar o Campeonato Ucraniano ou se terá alguma mudança com relação a estádios e concentração dos jogadores. As três divisões masculinas, assim como a liga feminina, voltarão ao mesmo tempo.

Apesar de não declarar nenhum time como campeão nacional, A federação de futebol daquele país utilizou, como critério para classificação para as copas europeias, a posição de cada equipe na tabela. Líder do ucraniano, o Shakhtar Donetsk se garantiu na próxima Champions League. A liga foi paralisada no fim de fevereiro, na 18ª rodada.

