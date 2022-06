Feira de agricultura familiar mostra produtos premiados em Vitória

Moradores e visitantes de Vitória têm um compromisso imperdível desta quinta-feira (2/6) até domingo (5/6): a 17ª Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária do Espírito Santo (Feafes). E o melhor: com entrada gratuita.

O objetivo do evento é mostrar o que há de melhor na produção rural do estado. Tem de cafés especiais e premiados a cachaças, queijos gourmet especiais, biscoitos e embutidos. O visitante pode entrar produtos a partir de R$ 5, mas há também a oportunidade de degustação gratuita.

Foram convidados, por meio de chamamento público, cerca de 400 empreendedores para participar do evento. E com uma novidade, além da praça de alimentação com food trucks e as degustações: uma exposição de flores e do artesanato capixaba. Além disso, apresentações culturais prometem animar os participantes.

A Feafes será na Praça do Papa (Avenida Nossa Sra. dos Navegantes, bairro Enseada do Suá, Vitória), com entrada gratuita. Na quinta e na sexta, funciona das 16h às 22h. No sábado, das 10h às 22h. E no domingo, das 10h às 18h.

