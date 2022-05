Feira de Santana convoca mais de 200 professores substitutos para contratação imediata

A Prefeitura de Feira convocou mais 200 professores substitutos, via Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), para atuar nas escolas municipais. A relação dos candidatos selecionados consta em edição do Diário Oficial Eletrônico, publicado nesta quarta-feira (25). A contratação é imediata.

Todos os docentes convocados são da área de pedagogia. Eles têm o prazo máximo de 15 dias corridos, contados da data da publicação, para comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração.

Os convocados deverão apresentar os documentos listados no edital, além de providenciar os exames laboratoriais e complementares solicitados. Caso o candidato não cumpra os requisitos do edital, no prazo estabelecido, ou não apresente a documentação elencada, perderá o direito à contratação.

Até o momento foram convocados 861 professores, destes 376 já estão contratados e atuando em uma das 209 unidades de ensino do município.