Feira de Santana sedia exposição nacional de cães das raças Bully

Para quem é apaixonado por cachorros ou gosta de apreciar um bom evento, Feira de Santana, cidade do centro-norte da Bahia, vai sediar o evento Best In The World Bully, uma exposição nacional de cães da raça Bully voltada para para criadores, tutores e admiradores desses cachorros das raças American Bully, Exotic Bully e Pit-Monster.

O evento acontece no dia 22 de maio, no Sítio Campestre Para Eventos, no bairro Papagaio, e tem sido aguardado por criadores profissionais de todo o Brasil – por ser considerado um dos maiores eventos de Cinofilia realizados no país neste primeiro semestre de 2022.

Proprietário do canil CR Kennel e organizador do evento, o criador Yan Cerqueira afirma que a ideia inicial era fazer somente uma exposição regional para, no máximo, 50 pessoas. No entanto, devido à proporção e relevância que o evento foi ganhando, acabou atraindo parceiros e patrocinadores de peso, o que terminou por contribuir para que o BWB atingisse alcance nacional e visibilidade internacional.

“A intenção inicial era fazer algo local, no máximo regional, um evento bem menor do que se tornou. Mas devido a carência desse tipo de evento no país, criadores de vários estados abraçaram o BWB, que passou a ser amplamente divulgado entre pessoas do meio de forma orgânica. Depois, tive o apoio da America Latina Kennel Clube e do Núcleo Brasileiro do American Bully, assim como de empresas como a Bully Nutrition, a Rações Quatrre, a CN Quality, a Oliver Love Adestramento e Clínica Veterinária Belly Dog”, afirma o organizador.

Segundo ele, a Jurisdog, escritório de advocacia especializado na defesa dos interesses de canis, gatis e criadores em geral também decidiu apoiar o evento. “Aí a coisa foi ganhando forma, fomos recebendo cada vez mais inscritos. Hoje contamos com cerca de 100 criadores confirmados e cerca de 200 cães inscritos. Isso é muito bom, mas também evidencia a carência que nós criadores sentimos de eventos dessa natureza”, ressalta o criador.

O BWB hoje se apresenta como uma competição de altíssimo nível profissional, atraindo a atenção de pessoas de todo o país, colocando a cidade de Feira de Santana e os criadores da Bahia e do Nordeste em evidência no cenário nacional. Todas as informações estão disponíveis na página do evento no Instagram: @oficial.bwb.

O American Bully e sua variação Exotic Bully são considerados hoje como uma das raças de cães mais populares do mundo e conquistam cada vez mais criadores e admiradores por todo o país. Já o Pitmonster é uma raça genuinamente brasileira que vem cada vez mais ganhando adeptos.