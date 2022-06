Feira na Rosenbaum desembarca no Casapark com brunch para convidados

Depois de muito “namoro”, Brasília teve a honra de receber, pela primeira vez, a Feira na Rosenbaum. O local escolhido para sediar o evento que reúne arte, design, moda, decoração e bem-estar foi o Casapark. A abertura ocorreu na manhã desta quinta-feira (9/6). Os convidados que aproveitaram para conferir as peças e levar algumas para casa foram recepcionados com um delicioso brunch.

Os designers, artistas e empreendedores que estão com os trabalhos em estandes passaram por uma seleção feita por Cris Rosenbaum. Ela é a idealizadora da feira, criada em 2012.

Segundo a profissional, a curadoria foi pensada de uma “maneira muito especial”. “Tem muitos produtos elaborados em madeira, itens para a casa, acessórios, bem-estar a fim de deixar o lar com a atmosfera gostosa, tapetes, cestaria, quadros”, endossa em entrevista à Coluna Claudia Meireles.

Segundo Cris, o objetivo do evento é promover o design independente e exaltar a arte brasileira.

“Brasília é um mercado novo para nós, mas nossos artistas já trabalham com clientes daqui e isso é muito legal. Temos muitos clientes que pediam para ter a feira na capital. Então, a expectativa é incrível! Que o mercado tenha uma aquecida nos produtos da casa. Há um pouco de tudo aqui”, compartilha a idealizadora da feira.

Aos interessados em decorar o lar, o evento fica no shopping até este domingo (12/6). Como já foi dito, a Feira na Rosenbaum tem um pouquinho de tudo. Há produtos autorais para todos os gostos e estilos.

Diretora de marketing do Casapark, Carol Valença revela ser um sonho antigo trazer a feira para a capital federal. Ela confessou que o “namoro somava anos e quase deu certo”. Entretanto, a pandemia atrapalhou os planos.

De acordo com Carol, a Feira na Rosenbaum iria aterrissar no shopping em meados de 2020. A data já estava fechada, mas precisou ser remarcada.

“É uma feira que tem muito a ver com o Casapark, porque tem essa questão de enaltecer os produtores brasileiros. Aqui é muito Brasília e o Brasil. Muitos deles fazem os produtos manufaturados. Então são os próprios criadores que desenvolvem e comercializam. É o máximo poder exaltá-los”, garante Carol.

Na galeria abaixo, confira algumas peças da Feira na Rosenbaum:



Mensalmente, o Casapark sedia o Panela Candanga. Com a chegada da Feira na Rosebaum, o shopping optou por orquestrar os dois eventos em um mesmo período como forma de prestigiar a arte e design, além da gastronomia. “Foi uma maneira que encontramos de trazer os gostinhos de Brasília para dentro da feira”, complementa.



Momentos

Os convidados conferiam as peças enquanto degustavam canapés, folheados, sanduíches mousses, massas e sucos refrescantes nos sabores morango ou abacaxi com hortelã. O setlist montado pelo DJ Thiago May proporcionou que o evento tivesse um clima mais animado.



Casapark convida para brunch de inauguração da Feira na Rosenbaum.Fotos: Deiviane Linhares/ Especial Metrópoles Bruschetta do bufê Marietta

Deiviane Linhares/Metrópoles

Casapark convida para brunch de inauguração da Feira na Rosenbaum.Fotos: Deiviane Linhares/ Especial Metrópoles Delícias oferecidas



Casapark convida para brunch de inauguração da Feira na Rosenbaum.Fotos: Deiviane Linhares/ Especial Metrópoles Massa degustada pelos convidados



Casapark convida para brunch de inauguração da Feira na Rosenbaum.Fotos: Deiviane Linhares/ Especial Metrópoles Folheados

Deiviane Linhares/Metrópoles

Casapark convida para brunch de inauguração da Feira na Rosenbaum.Fotos: Deiviane Linhares/ Especial Metrópoles Salada de frutas

Deiviane Linhares/Metrópoles

Casapark convida para brunch de inauguração da Feira na Rosenbaum.Fotos: Deiviane Linhares/ Especial Metrópoles Sanduíches

Deiviane Linhares/Metrópoles

Veja os cliques do evento:

Serviço

Bufê: Marietta

DJ: Thiago May

