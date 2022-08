Feira: passageiro é flagrado em ônibus com 420 kg de maconha e cocaína

Quatrocentos e dois tabletes de maconha, dez quilos de pasta base de cocaína e dez quilos de crack, avaliados em R$ 1,5 milhão, foram apreendidos na última terça-feira (16), por equipes da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Feira de Santana em conjunto com a Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati) do Departamento de Polícia do Interior (Depin).

Os entorpecentes estavam dentro de um ônibus que vinha de São Paulo para a cidade baiana de Cansanção, interceptado em Feira de Santana, após investigações realizadas pela coordenadoria. Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Um veículo que também seria utilizado para transportar os entorpecentes foi apreendido. “Nossas equipes já estavam monitorando a organização criminosa. Parte da droga ficaria em Feira de Santana e o restante seria levado de carro para Senhor do Bonfim”, ressaltou o coordenador regional Roberto Leal.

Amostras do material apreendido foram encaminhadas à perícia, o flagranteado submetido aos exames de lesões corporais e permanece à disposição da Justiça. “Seguimos com as investigações para identificar e localizar todos os integrantes do grupo criminoso”, acrescentou Leal.