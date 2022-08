Felipão fala em despedida após classificação do Athletico na Libertadores

O técnico Felipão colocou mais uma semifinal de Libertadores em seu currículo. Isso porque o Athletico-PR venceu o Estudiantes por 1 a 0, na Argentina, e se classificou à próxima fase do torneio. Esta já é a sexta semifinal do comandante, o primeiro a atingir o feito na competição.

O veterano viu o jovem atacante Vitor Roque balançar as redes aos 50 minutos do segundo tempo e dar a vitória ao Furacão. Em coletiva, Luiz Felipe Scolari apontou este como um dos momentos mais “emblemáticos” de sua carreira e falou em tom de despedida.

“Para mim, que já tenho a minha ida terminada no fim do ano praticamente, digo que foi uma das vitórias mais emblemáticas de toda a minha carreira. Muito contente, muito satisfeito em terminar como a gente está terminando. É muito bom, só tenho a agradecer esse pessoal”, celebrou Felipão.

“Hoje é um dia especial para mim. Ao final de uma carreira eu estou levando, junto com esse pessoal, o Athletico para uma posição que me foi solicitada pelo presidente, sonhando com isso. O sonho deles continuará através dessa classificação na Libertadores”, completou.

Despedida

Felipão chegou ao Athletico-PR para exercer o cargo de diretor técnico, mas acabou assumindo a função de treinador. A tendência é que ele permanecesse até o final deste ano, passando em seguida para o novo cargo. No entanto, o mesmo deixou a sequência em aberto.

“O que vou dizer é que dificilmente vou continuar. Se eu conseguir mais algum título com esse grupo, e nós vamos conseguir, está na hora de terminar também. A família está pedindo isso. Acho também que, com 73 anos, 74 no fim do ano, não é que pese, mas deixa a gente cansado demais naquele banco, brigando com esse pessoal”, disse o treinador.

“Acredito eu que, 95%, termino no fim do ano. A gente coloca alguém da comissão como técnico e vai ficar por fora, se continuar. Não sei se minha família vai ainda deixar. Vontade a gente tem, mas pensa sobre isso”, acrescentou.

Felipão no furacão

O técnico assumiu o Furacão no início de maio, substituindo Fábio Carille, com o time em situação delicada na fase de grupos da Libertadores e ameaçado pela zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Desde então, ele acumulou bons resultados, obtendo 16 vitórias, sete empates e três derrotas em 26 jogos, e está nas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, e em quarto lugar no Brasileirão.