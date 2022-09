Felipão se torna o técnico brasileiro com mais finais de Libertadores

Felipão não só avançou com o Athletico-PR na Libertadores, após desbancar o Palmeiras no Allianz Parque, como também marcou um feito em sua carreira. Com mais uma decisão pela frente, o treinador se tornou o brasileiro com mais finais na história da competição.

Aos 73 anos, Luiz Felipe Scolari chega novamente à finalíssima, pela quarta vez, depois de ser campeão com o Grêmio em 1995 e com o Palmeiras em 1999, além de ter sido vice em 2000.

À frente dele na lista está apenas o argentino Carlos Bianchi, que tem quatro taças da Libertadores em cinco disputadas. O comandante levou o torneio em 1994, com o Vélez Sarsfield, e em 2000, 2001 e 2003, com o Boca Juniors. Em 2004, ficou com o segundo lugar após ser batido pelo Once Caldas.

Empatado com Felipão, está o técnico Luís Cubilla. Com três finais, há uma lista grande de profissionais: os argentinos Osvaldo Zubeldía, Juan Lorenzo e Marcelo Gallardo, os uruguaios Roberto Scarone e Roque Máspoli, e os brasileiros Telê Santana, Renato Gaúcho e Zezé Moreira.

Felipão levou o Athletico-PR a uma final na Libertadores após 17 anos. Em sua passagem pelo clube, já são 33 jogos, com 18 vitórias, dez empates e cinco derrotas (64% de aproveitamento). Em gols, são 50 marcados e 30 sofridos.