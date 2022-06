Felipe Neto diz que sofreu ameaça de segurança durante jogo do Botafogo

O influencer Felipe Neto afirmou que sofreu uma ameaça de um segurança durante um jogo entre Botafogo x Fluminense neste domingo (26) à tarde.

Torcedor do alvinegro, Felipe estava no próprio camarote no estádio Nilton Santos quando, segundo relata, um segurança disse ao seu motorista que “tinha que botar uma bomba aí pra explodir e não sobrar nada”.

Felipe diz que o segurança é da empresa Blindados e fez o comentário quando soube que o camarote era do influencer. Ele diz que vai entrar com uma representação contra o funcionário.

A Blindados é uma empresa de segurança privada que tem contrato com o Botafogo. O próprio Felipe disse que o Botafogo entrou em contato para dizer que “não poupará esforços” para identificar o segurança. “A empresa Blindados, responsável pelos seguranças do local, também está investigando para identificá-lo”, acrescentou.

Felipe aproveitou o episódio para falar que hoje em dia não se sente seguro em nenhum lugar fora de casa. “Não sei como vou me sentir seguro de novo no estádio depois disso. Eu já não me sinto seguro em lugar nenhum fora da minha casa”, escreveu.