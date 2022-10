Felipe Neto sobre Jefferson: “A prova de como funciona o Bolsonarismo”

Felipe Neto criticou o ataque de Roberto Jefferson aos agentes da Polícia Federal neste domingo (23/10). Os policiais foram recebidos a tiros de fuzil e granadas na casa do ex-deputado pelo PTB, onde estavam para cumprir um mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nos vídeos compartilhados no Instagram, Neto explica a ação e afirmou que o advogado é “braço direito” do presidente Jair Bolsonaro (PL). “Essa atitude dele, criminosa, violenta, nojenta, [é] a prova de como funciona o bolsonarismo. Eles cometem os crimes, se fazem de vítima, se dizem perseguidos e reagem contra aqueles que tentam agir dentro da lei”, analisou.

O youtuber também adiantou que acredita que no caso de reeleição do candidato do PL, situações como essa se repetirão com frequência e questionou os seguidores sobre a escolha da posição política nesse momento. “É desse lado que você está? É do lado dessa gente que você está? Não é possível mais, sai fora daí meu irmão. Olha para o que o Roberto Jefferson acabou de fazer. Ele é Bolsonaro e Bolsonaro é isso.”

Assista o vídeo completo:

No Twitter, ele comentou também as notícias de que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, iria à casa de Jefferson. De acordo com informações do UOL, a defesa do ex-deputado informou que ele aguardava a chegada do ministro “para poder ir em segurança”.

“O Terrorismo Bolsonarista está liberado no Brasil e protegido pelo Presidente da República, que manda até seu ministro para defender o criminoso”, escreveu Neto.

Roberto Jefferson se entregou à Polícia Federal na noite deste domingo (23/10). A informação foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal e comentada por Bolsonaro. “Acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido.”

