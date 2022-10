Felipeh Campos assina contrato com a Jovem Pan News. Saiba tudo

O futuro profissional do jornalista Felipeh Campos, agora ex-integrante do A Tarde É Sua, de Sonia Abrão, foi definido nesta quarta-feira (05/10). Após deixar a atração da RedeTV!, ele seguirá para o canal de notícias TV Jovem Pan News, que neste mês de outubro completará um ano no ar. A coluna LeoDias descobriu que o contrato já foi assinado e que a partir de agora Felipeh começa a desenhar o formato de seu programa junto à direção.

O convite oficial aconteceu poucas horas após ele oficializar seu desligamento da produtora Câmera 5, pertencente a Elias Abrão, irmão de Sonia, onde atuou ao longo dos últimos quase 10 anos ao lado da apresentadora no quadro Roda da Fofoca.

Nossa reportagem descobriu que o novo projeto de Felipeh Campos já começou a ganhar forma. Trata-se de um jornalístico com foco em entrevistas e espaço para assuntos do cotidiano, além das tradicionais fofocas.

Previsto para estrear em breve na grade de programação, a atração ainda será multiplataforma, com transmissão para o rádio e mídias digitais.

O bastidor da saída de Felipeh Campos do A Tarde É Sua

Pela porta da frente e sem brigas: foi assim que Felipeh Campos deixou o A Tarde É Sua, onde dividia espaço com Thiago Rocha, Vladmir Alves e Alessandro Lo-Bianco no Roda da Fofoca.

A coluna apurou que, embora repentina, o desligamento do jornalista foi visto como algo natural pelos colegas. Sonia Abrão foi comunicada dez dias antes, como previsto em contrato, e a despedida foi a mais tranquila possível.

Felipeh Campos chegou a apresentar o A Tarde É Sua durante o afastamento da apresentadora após contrair Covid-19, e agradou bastante. Contudo, mesmo bem-quisto por ela, pela direção e produção do Câmera 5, ele optou pela saída.

Contraponto às opiniões da apresentadora e de seus colegas, o jornalista conseguiu fidelizar seu próprio público e, consequentemente, alcançar uma notória projeção em outros veículos. Além da TV Jovem Pan, Felipeh Campos continuará com seu podcast nas mídias digitais do Grupo Record.

