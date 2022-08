Fenabrave: venda de carros novos tem alta de 2,2% de junho para julho

A venda de carros novos (carros, comerciais leves, caminhões e ônibus) no Brasil registrou uma alta de 2,2% em julho em comparação com o mês anterior, com 181.982 unidades comercializadas. Já em relação a julho de 2021, a alta é de 3,74%. Porém, a compra de veículos zero ainda não apresenta aquecimento em relação ao ano anterior. Levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), divulgado nesta terça-feira (2/8), aponta que foram vendidos 1.958.945 veículos novos (incluindo motocicletas) nos primeiros sete meses de 2022 – uma queda de 11,96%.

No acumulado do ano, foram vendidos 818.676 carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, número abaixo do registrado no mesmo período do ano passado, com 927.714 unidades. Entretanto, o mês de julho teve uma alta de 9,7% no emplacamento de veículos, com 135.522 unidades, em comparação com o mesmo período de 2021.

Todos os segmentos analisados pela Fenabrave tiveram uma queda de 0,56% em comparação a julho de 2021.

“A queda pode ser explicada por um conjunto de fatores, como a menor oferta, especialmente, no segmento de duas rodas, por conta de problemas na produção e pela maior restrição e aumento do custo de crédito”, explica o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior.

A Fenabrave estima uma alta de 4% na comercialização de automóveis e leves para este ano. São esperados 2.060.000 emplacamentos.

Carros mais vendidos O Hyundai HB20 lidera o ranking dos automóveis mais vendidos nos primeiros sete meses de 2022, com o emplacamento de 50 mil unidades.

Entre os comerciais leves a Fiat Strada foi o veículo mais vendido, com quase 62 mil unidades emplacadas.

Confira a lista de carros leves:

Hyundai/HB20: 50.990 GM/Onix: 42.687 VW/T Cross: 36.404 VW/Go:l 35.531 Jeep/Compass: 35.429 GM/Onix Plus: 35.075 Fiat/Mobi: 34.946 Hyundai/Creta: 34.378 GM/Tracker: 32.964 Fiat/Pulse: 29.335 Jeep/Renegade: 29.141 Fiat/Argo: 28.231 Renault/Kwid: 27.537 Toyota/Corolla Cross: 25.880 Toyota/Corolla: 24.871 Nissan/Kicks: 22.308 Fiat/Cronos: 19.969 VW/Nivus: 19.669 Peugeot/208: 17.884 Hyundai/HB20S: 16.414 Honda/City: 14.699 Toyota/Yaris HB: 14.200 VW/Voyage: 12.980 Renault/Duster: 11.576 Citroen/C4 Cactus: 11.416 Jeep/Commander: 11.140 Honda/City Hatch: 8.949 Toyota/Yaris Sedan: 8.174 Gm/Spin: 8.167 Toyota/Hilux SW4: 7.971 Renault/Logan: 5.988 Caoa Chery/Tiggo 5x: 5.892 GM/Cruze Sedan: 5.884 Renault/Sandero: 5.601 Caoa Chery/Tiggo: 8 5.188 Caoa Chery/Tiggo: 7 5.036 VW/Taos: 5.018 Nissan/Versa: 4.510 Peugeot/2008: 4.156 Fiat/Siena: 4.079 Caoa Chery/Tiggo 3x: 3.480 Honda/HR-V: 3.257 VW/Virtus: 3.168 Renault/Captur: 2.626 BMW/320i: 2.550 Bmw/X1: 2.384 VW/Polo: 2.195 Hyundai/Tucson: 2.105 Honda/Civic: 1.981 Mitsubishi/Eclipse Cross: 1.877 Comerciais leves:

Fiat/Strada: 61.942 Fiat/Toro: 30.195 Toyota/Hilux: 25.666 Gm/S10: 16.204 Fiat/Fiorino: 11.120 Mitsubishi/L200: 9.036 Ford/Ranger: 7.323 VW/Saveiro: 5.532 Renault/Master: 5.376 Renault/Oroch: 5.202 Nissan/Frontier: 4.741 VW/Amarok: 2.579 Peugeot/Expert: 2.233 Citroen/Jumpy: 1.747 Fiat/Ducato: 1.745 Kia/K2500: 1.419 VW/Man/Express: 1.362 Iveco/Daily 35-150: 1.341 Ford/Maverick: 937 Ram/2500: 658 Ford/Transit: 614 Hyundai/HR: 586 Ram/3500: 516 Ram/1500: 433 Peugeot/Partner: 415 M.Benz/Sprinter 314: 412 Renault/Kangoo: 398 Iveco/Daily 30-130: 375 Effa/V21: 367 Iveco/Daily: 277 M.Benz/Sprinter: 416 217 Effa/V22: 136 M.Benz/Sprinter: 93 Peugeot/Boxer: 77 Fiat/Scudo: 72 M.Benz/Sprinter: 315 71 Citroen/Jumper: 54 Foton/Aumark 3.5-14DT: 47 Jac/V260: 46 Foton/Aumark: 1039 41 BYD/T3: 29 Effa/V25: 25 Kia/UK2500: 24 Fiat/Doblo: 18 GM/Silverado: 16 GM/Montana: 14 Ford/F150: 10 Jeep/Gladiator: 9 Toyota/Bandeirante: 9 Effa/K01: 9