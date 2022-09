Fenerbahce tem “princípio de acordo” com Cristiano Ronaldo, diz site turco

Cristiano Ronaldo ainda vive muitas especulações. Com a janela de transferências aberta na Turquia, o Fenerbahçe foi atrás do português e uma suposta negociação estaria sendo tratada.

A informação é do site turco Ajanssport. O principal que roda nas tratativas é que o presidente do Fenerbahce, Ali Koc, teria chegado a um “acordo de princípio com Ronaldo”.

O técnico do Manchester United, Erik ten Heg, disse nesta semana que o atleta está nos planos do clube inglês. Cristiano tem contrato com a equipe até junho de 2023.

Outro pilar importante na negociação entre Fenerbahçe e o jogador é o técnico Jorge Jesus, que teria convencido seu compatriota a integrar o time.

Fenerbahçe anuncia centroavante do Chelsea

O Fenerbahçe anunciou nesta sexta-feira a contratação do centroavante Batshuayi, do Chelsea. Na última temporada, o jogador defendeu a equipe rival de Jorge Jesus, o Besiktas, onde fez 28 aparições e marcou 14 gols.