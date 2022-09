Feriado tem Armin van Buuren e Guilherme & Santiago: veja o roteiro

O feriado de 7 de Setembro está batendo na porta e, com ele, uma série de shows, festas e exposições em todos os locais de Brasília. Desta terça-feira (6/9) a quarta-feira (7/9), eventos como o Na Praia e a Expoabra 2022 tomam conta da capital federal.

Entre os destaques estão quatro grandes atrações que abrem a Expoabra 2022, que acontece na Granja do Torto de 6 a 18 de setembro. Nesta terça-feira (6/9), sobem ao palco em uma grande festa de abertura os cantores Guilherme & Santiago, George Henrique & Rodrigo, Diego & Arnaldo e Eric Land.

Já no litoral, o Na Praia traz Dennis DJ e sua filha, Tília, além do grupo de pagode Di Propósito na terça-feira. Na quarta-feira, os DJs Armin van Buuren e Kaskade preparam uma grande apresentação para os fãs da música eletrônica.

Na Praia: saiba mais sobre o festival pé na areia de Brasília

Para quem prefere uma programação mais leve, o Brazólia terá, na quarta-feira, uma roda de pagode com mais de 3 horas de música com o grupo Clima. Já na terça-feira, a banda brasiliense Rock Beats também se apresenta no espaço Brazólia com o show Festa.

Na terça-feira, o projeto Cazuza in Concert desembarca na Pontão do Lago Sul, com um tributo ao cantor.

Além disso, exposições também estarão abertas em Brasília. O evento Beyond Van Gogh, maior exposição imersiva mundial da obra do gênio holandês, segue no estacionamento do Park Shopping em um enorme pavilhão de 2.500 metros quadrados.

Serviços Guilherme & Santiago, George Henrique & Rodrigo, Diego & Arnaldo e Eric Land

Nesta terça-feira (6/9), às 19h, no Parque da Granja do Torto. Ingressos: R$ 60 (setor Arena) e R$ 230 (camarote Cafe de Lá Musique). Valores referentes à meia-entrada. À venda on-line. Não recomendado para menores de 16 anos.

Dennis DJ e Tília + Di Propósito

Nesta terça-feira (6/9), às 18h, no Setor de Clubes Esportivos Sul. Ingressos: R$ 166. Valor referente à meia-entrada. À venda on-line. Não recomendado para menores de 16 anos.

Armin van Buuren + Kaskade

Nesta quarta-feira (7/9), às 18h, no Setor de Clubes Esportivos Sul. Ingressos: R$ 106. Valor referente à meia-entrada. À venda on-line. Não recomendado para menores de 16 anos.

Banda Rock Beats

Nesta terça-feira (6/9), às 20h, no Brazólia Cozinha e Bar (SGO Q 03). Ingressos: R$ 50. À venda on-line.

Banda Clima

Nesta quarta-feira (7/9), às 15h, no SGO Q 03 (próximo ao Palácio do Buriti). Ingressos: R$ 30. Valor referente ao lote promocional. À venda on-line.

Cazuza in Concert

Nesta terça-feira (6/9), às 21h, no Villa Gourmet BB Seguros (Pontão do Lago Sul). Ingressos: R$ 30. À venda on-line. Classificação indicativa livre.

Beyond Van Gogh

De 4/8 (quinta-feira) até 30/10, no estacionamento do Park Shopping, em Brasília. Quando: Segunda à sábado, das 10h às 22h (Sessões a cada 20 minutos, com a última entrada sendo às 21h20) e Domingos, das 10h às 20h. Ingressos a partir de R$ 35. Classificação: Livre. Menores de 12 anos entram acompanhados. Á venda on-line e no 2º piso, próximo ao cinema do Park Shopping

