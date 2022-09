Fernanda Gentil se declara para companheira: “Sorte a minha ter você”

A esposa da apresentadora Fernanda Gentil, Priscila Montandon, completou mais um ano de vida nesse domingo (4/9). Para homenagear sua amada, a contratada da TV Globo publicou no Instagram um vídeo especial, mostrando vários momentos delas juntas. Na legenda, ela fez questão de falar da transformação e maturidade da companheira.

“Hoje minha mulher faz 40 anos, e tem sido muito encantador ver tão de perto a transformação que essa idade traz. Mas, mais lindo do que ver você se abrir para os 40, foi sentir essa mudança. Eu senti você se transformar de forma íntima e bela, para pegar totalmente, e de uma vez por todas, as rédeas da sua vida. Percebi você mais certa de si e das suas decisões. Me assustei, confesso, com súbitas vontades e impulsivas mudanças de rumo”, escreveu.

Em outro trecho, a apresentadora emocionou ao completar: “Até que entendi que eram ‘súbitas’ e ‘impulsivas’ só pra mim… porque aí dentro elas estavam crescendo, amadurecendo e finalmente estavam prontas para saírem e te fazerem ser mais você ainda – e fizeram. Foi desafiador sincronizar as proporções e alinhar intensidades com uma mulher prestes a fazer 40 anos. “Eu tenho do meu lado uma mulher que ama sem medida e diz que ama. Que fica triste e diz que está triste. Que sente saudade e diz que está com saudade. Que segura a minha barra quando preciso e quando nem sei que preciso”.

A global encerrou a publicação escrevendo: “Sorte a minha ter você como minha mulher, uma (linda) mulher de 40 anos. Feliz aniversário. Eu te amo com todo o meu coração”.

