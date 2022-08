Fernanda Lima brinca com Marcos Caruso no palco do “Altas Horas”: “Um pintão!”

Fernanda Lima e Marcos Caruso foram convidados a participarem do “Altas Horas” na noite do último sábado (26). Durante bate-papo, Fernanda Lima foi perguntada sobre quantas temporadas “Amor & Sexo”, seu antigo programa exibido na TV Globo, teve.

“Acho que umas 10, no mínimo. Porque tiveram anos que tinha duas por ano”, contou. Em seguida, Caruso relembrou sua participação em um dos episódios. “Eu fiz um pintinho!”.

Marcos Caruso relembrou sua participação no programa “Amor & Sexo” (Foto: Reprodução/Globoplay)

Lima revelou ter guardado a fantasia usada pelo amigo, que ficou chocado com a informação. “É mesmo? Eu era um pintinho!”, repetiu. A modelo aproveitou o momento para fazer uma brincadeira em relação a altura do ator, que mede 1.92 metro. “Era um pintão! Você era o maior”, disse.

Todos caíram no riso e, muito constrangido, Marcos Caruso respondeu: “Muito obrigado! Nunca fui elogiado em rede nacional. Primeira vez”.

“Amor & Sexo” acabou após posicionamento político de Fernanda Lima O programa “Amor & Sexo”, apresentado por Fernanda Lima, teve sua última temporada exibida em 2018. Na época, a situação pegou todos de surpresa, pois a audiência era melhor que a esperada.

No entanto, Otaviano Costa afirmou, durante sua participação no “PodDelas“, que o fim do programa seria devido o posicionamento politico de Fernanda Lima.

“A Fernanda Lima [apresentadora da atração] se posicionou politicamente. Houve todo um processo político externo que acabou atingindo o processo do programa. Somado isso, o programa também encontrou um certo limite criativo. A gente não tinha mais para onde ir. Já tinha feito tudo”, comentou.

