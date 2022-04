Fernanda Souza assume namoro nas redes sociais com Eduarda Porto: ‘Amor é amor’

A atriz Fernanda Souza utilizou as suas redes sociais nesta sexta-feira, 22, que vive um novo romance e está em um relacionamento com Eduarda Porto. Junto ao anúncio, a artista escreveu um texto onde afirma que “se conhecer e acolher cada descoberta sobre si é um processo enriquecedor e transformador”, e que ambas são gratas por ter se encontrado e se conhecido. “Amor é amor”, afirmou Fernanda, que se separou do cantor Thiaguinho, em 2019. O ex-vocalista do Exaltasamba comentou na publicação e disse que respeita o novo casal e que as ama. Também exaltou a atriz e pediu para que sua ex-companheira seja feliz. “Amor é para sentir, não para entender”, finalizou o cantor.

