Fernandez esquenta o clima na comemoração dos 45 anos

Para comemorar a data de hoje, 29, a atriz Vivi Fernandez faz ensaio de aniversário no Motel Swing em São Paulo.

Com bexigas rosas e bolo, Vivi esquentou o clima na comemoração para os fãs: “Sou a cereja do bolo, nas fotos estou nua apenas com chantilly e uma cereja”, conta a loira.

As fotos já estão disponíveis nas plataformas de conteúdo adulto Privacy e Only Fans: “Hoje preparei um pack de 100 fotos e vídeos, todas estão sendo postadas hoje” conta Vivi Fernandez que é a veterana das plataformas.

Foto: Cauê Garcia | CG Comunicação