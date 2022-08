Fernandinho avalia jogo do Athletico e mira classificação na Libertadores

Nessa quinta-feira (4), o Athletico-PR ficou no empate sem gols com o Estudiantes, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Na Arena da Baixada, a equipe de Felipão chegou a ficar à frente do placar, mas teve o gol anulado por impedimento

A partida também marcou a reestreia de Fernandinho na competição. Eleito o melhor da partida, o volante analisou a postura do Furacão contra o Estudiantes, dentro de casa.

“Fizemos um gol (anulado por impedimento). Tivemos um pênalti que depois foi revertido. Mas acho que no contexto geral da partida, pela dificuldade, pela forma que a equipe deles joga, nosso time apresentou um bom jogo, teve volume desde o primeiro minuto. Buscamos o gol. A disputa está aberta e agora nós vamos para a Argentina tentar essa classificação”, disse.

O placar zerado reflete na dificuldade que o Athletico-PR para acertar o alvo. Apesar das boas chegadas, o time parananaense acertou o alvo apenas três vezes, contra as 22 finalizações dadas no duelo, segundo o Footstats.

Jogo de volta

Os clubes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), na Argentina, pelo jogo de volta. Quem avançar enfrenta o vencedor do jogo entre Palmeiras e Atlético , que decidem a vaga na quarta-feira (10).