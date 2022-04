Ferrari domina primeiros treinos livres da F-1 para GP da Austrália

Nos primeiros treinos livres da Fórmula 1 para o GP da Austrália, na madrugada desta sexta-feira (8), em Melbourne, teve a Ferrari dominando as primeiras sessões e garantindo a liderança nos dois treinos. A terceira etapa desta temporada será disputada às 2h (de Brasília) deste domingo (10).

O espanhol Carlos Sainz foi o mais rápido da primeira sessão, anotando o tempo de 1:19.806 em sua melhor volta. Seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, ficou em segundo lugar, seguido de Sergio Pérez, em terceiro. O mexicano superou o atual campeão, Max Verstappen, nos minutos finais.

Já o britânico Lewis Hamilton fez o melhor tempo da Mercedes, mas ficou apenas em sétimo. Após alguns resultados frustrantes neste início de temporada, a McLaren conseguiu colocar seus pilotos Lando Norris (5º) e Daniel Ricciardo (8°) em boas posições.

Na segunda etapa de treinos, foi a vez do monegasco Leclerc marcar o melhor tempo. O piloto anotou 1:18.978 e ficou no topo da classificação após protagonizar uma disputa acirrada com seu colega de equipe, Sainz. O espanhol, porém, foi ultrapassado por Max Verstappen e encerrou em terceiro.

Atual vice-campeão, Lewis Hamilton ficou apenas em 13º, duas posições atrás de seu colega da Mercedes, George Russel. Em certo momento, o britânico chegou a escapar da pista e cruzou a caixa de brita, mas sem grandes consequências.

O veterano Fernando Alonso, da Alpine, chegou a figurar na liderança da segunda sessão e terminou em quarto lugar. Sergio Pérez, da Red Bull, completou o top 5.

Vettel investigado

A ausência ficou por conta de Sebastian Vettel, que teve um princípio de incêndio em seu carro ao final do primeiro treino, e não conseguiu participar da segunda etapa.

O piloto da Aston Martin ainda será investigado por “invadir” a pista com uma moto, ao deixar a primeira sessão.

Neste sábado,à meia-noite (de Brasília), ocorre o terceiro e último treino livre para o GP da Austrália. O treino classificatório também será às 3h de sábado.

Confira a classificação do segundo treino livre para o GP da Austrália: