Ferrari renova contrato de Carlos Sainz até 2024

O piloto espanhol Carlos Sainz renovou seu contrato com a Ferrari por mais dois anos, até o final de 2024, informou nesta quinta-feira a equipe italiana.

Sainz, de 27 anos, chegou à escuderia em 2021 depois de duas temporadas na McLaren.

“Sempre disse que não existe melhor equipe na Fórmula 1 pela qual correr e, depois de mais de um ano com eles, pude confirmar que vestir este macacão e representar esta escuderia é algo único em incomparável”, disse o piloto, citado em um comunicado da Ferrari.

Desde que começou na Fórmula 1 em 2015 pela Toro Rosso, e após uma passagem pela Renault (2017-2018), Sainz participou de 143 Grandes Prêmios e conseguiu oito pódios.

Depois de acabar o Mundial de pilotos em sexto nos seus dois anos com a McLaren, o espanhol terminou em 5º no seu primeiro ano correndo pela Ferrari – contrariando prognósticos que colocavam à frente seu companheiro de equipe, Charles Leclerc.

Mas neste início da temporada 2022, Leclerc abriu vantagem é líder após três corridas com 71 pontos, à frente do britânico George Russel (Mercedes) com 37 e de Sainz, que tem 33.

“O F1-75 demonstrou ser um carro vencedor, que pode me permitir alcançar meus objetivos na pista, começando por conseguir minha primeira vitória na Fórmula 1”, comentou Sainz.

Em uma temporada com 20 corridas e com um carro que até o momento mostrou ter melhor rendimento e confiabilidade que o das principais equipes rivais (Red Bull e Mercedes), o espanhol tem boas chances de bater suas metas.

“Disse em várias ocasiões que temos a melhor dupla de pilotos da Fórmula 1 e assim, conforme passavam as corridas, parecia natural renovar o contrato de Carlos, garantindo a estabilidade e a continuidade”, explicou o chefe da Ferrari, Mattia Binotto.

A escuderia italiana, maior vencedora da história da F1, não ganha um campeonato de construtores desde 2008 e não tem um piloto campeão desde 2007, com o finlandês Kimi Räikkönen.