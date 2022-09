Ferrari vai ao GP da Itália usando detalhes em amarelo no carro

A Ferrari apresentou nesta quarta-feira (7/9) os novos detalhes especiais para o carro que será usado neste fim de semana durante o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1.

Tanto o F1-75 como as roupas usadas pelos pilotos Charles Leclerc e Carlos Sainz terão detalhes em amarelo para homenagear as origens da equipe.

Desde o nascimento da escuderia, a Ferrari sempre teve o amarelo como uma de suas cores ao lado do vermelho. O tom foi escolhido pelo próprio Enzo Ferrari.

O carro do fim de semana terá diversos toques em amarelo, como nos números, em detalhes no halo e nas partes dianteira e traseira. Os tons de amarelo também estarão nos macacões e em toda a roupa usada pelos pilotos nos eventos oficiais. Além disso, o centro de hospitalidade, os boxes e os motorhomes terão detalhes no tom.

A mudança ainda é parte das celebrações dos 100 anos do Autódromo de Monza, onde a prova será disputada