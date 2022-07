Festa de aniversário de cidade baiana é cancelada após alta em casos da covid-19

A Prefeitura de Baixa Grande, localizada no território da Bacia do Jacuípe, no sertão da Bahia, decidiu cancelar as festas de aniversário da cidade devido ao aumento no número de casos ativos da covid-19 no município. Segundo boletim epidemiológico publicado nesta quarta-feira (6), Baixa Grande, que possui cerca de 20 mil habitantes, tem 265 infectados com a doença.

No dia 21 de julho, segundo boletim divulgado pela prefeitura, Baixa Grande possuía apenas três casos ativos da doença, o número subiu depois das festividades do São João no município e, no último dia 4, a cidade registrou 151 novos casos da covid-19.

Na nota, divulgada na última segunda-feira (4), a prefeitura informou que a decisão de cancelar as festividades tem o objetivo de “resguardar a saúde da população e que trabalha junto com a Secretária de Saúde para definir formas seguras para que esta data tão importante seja celebrada”.

Além de cancelar as festividades, a prefeitura publicou, nesta quarta, que não será permitida a entrada de alunos, servidores ou qualquer outra pessoa no ambiente escolar sem o devido uso da máscara de proteção facial. “Vamos cuidar uns dos outros e combater juntos, mais uma vez, o avanço da covid-19”, diz a nota.

Também nesta quarta, a direção do Hospital e Maternidade Milton Pamponet Ribeiro, localizado em Baixa Grande, informou que as visitas estão suspensas por tempo indeterminado. O comunicado detalha que a troca de acompanhante será feita com apenas a cada 24h, sendo obrigatória a apresentação do teste para a covid com o resultado negativo. Além disso, os acompanhantes também devem apresentar o cartão de vacina e ter no mínimo duas doses do imunizante contra a doença.