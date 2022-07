Festa no Barradão! Com apoio da torcida, Vitória vence o Paysandu

Uma sinergia entre time e torcida com uma força e emoção que ainda não tinham sido registradas na temporada 2022. Diante de mais de 25 mil pessoas, o Vitória venceu o vice-líder Paysandu, no Barradão, por 1×0, neste domingo (17), e entrou de vez na briga pelo G8 da Série C do Brasileiro. Para comemorar a reabilitação no campeonato, rolou até coreografia entre os jogadores e a galera da arquibancada depois do apito final.

O único gol do jogo foi marcado por Luidy, aos 16 minutos do segundo tempo, após a bola passar pelos pés de vários jogadores. Rafinha roubou a redonda, Tréllez escorou na área, Eduardo serviu com capricho e Luidy assinou com precisão. Bola na rede e euforia, dentro das quatro linhas e na arquibancada.

Com o resultado, o Vitória somou 21 pontos e subiu três posições na tabela de classificação, ficando na 9ª colocação, ainda fora do grupo de oito times que garantem vaga na próxima fase da competição. São três triunfos seguidos no campeonato. Antes, o Leão já havia vencido Figueirense e São José-RS. Com o empate com o Altos-PI, são quatro jogos invicto, todos sob o comando do técnico João Burse, que estreou diante do adversário piauiense.

A 9ª colocação, no entanto, não será mantida até o fechamento desta 15ª rodada. Qualquer resultado no jogo entre Manaus e Volta Redonda faz o Vitória cair para a 10ª posição. A partida será disputada nesta segunda, às 20h, na Arena da Amazônia, em Manaus.

De qualquer forma, o Vitória entrou de vez na briga por uma vaga na próxima fase da Série C e terá nova chance de entrar no G8 no próximo domingo, às 17h, quando visita o Ferroviário, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O Paysandu, que se manteve com 26 pontos e na 2ª colocação, recebe o Figueirense no dia 25, às 18h, no estádio da Curuzu, em Belém.

O jogo

A arquibancada lotada colocou fogo no clima do jogo e o Paysandu tratou de esfriar os ânimos após o apito inicial. O time visitante apostou na troca de passes moderados até fazer a primeira investida ofensiva, aos 14. Após assistência de Robinho, Marcelo Toscano bateu forte e chamou o goleiro Dalton para o jogo.

Com dificuldade para furar a defesa do time paraense, o Vitória optou por aguardar o adversário para jogar no contra-ataque. O primeiro lance perigoso do Leão foi registrado aos 35 minutos. Eduardo aproveitou uma sobra de bola e encheu o pé contra a meta de Thiago Coelho.

A partir daí, o Leão passou a se lançar mais na busca por abrir o marcador. Nos acréscimos, o meio-campista Dionísio, de cara para o gol, se atrapalhou e desperdiçou oportunidade depois de falha do zagueiro Douglas.

O segundo tempo começou na mesma pegada, com o Leão pressionando o Paysandu. Luidy aproveitou sobra de bola e bateu com força, de primeira. Assustou o goleiro Thiago Coelho, mas errou o alvo e mandou para fora. No lance seguinte, melhor para o atacante, que ajustou a pontaria e abriu o placar do Barradão.

Aos 16 minutos, Rafinha aproveitou saída errada do Papão, roubou a bola e tocou para a área. Tréllez escorou e deixou com Eduardo. O meia leu bem o campo e deu passe açucarado para Luidy, que bateu firme e estufou a rede: 1×0 e muita festa da galera rubro-negra na arquibancada.

O Paysandu, que antes da mudança no placar havia colocado uma bola por cima do travessão com Marcelo Toscano, sentiu o gol sofrido. Tentou reagir aos 25, quando Serginho chutou rasteiro e viu Dalton defender sem muita dificuldade.

Na busca pelo empate, o time visitante se viu em situação ainda mais delicada no jogo aos 34 minutos, quando Marcão, que havia acabado de entrar em campo, fez falta em Dionísio sem bola e foi expulso.

Em desvantagem numérica, o rival precisou segurar o ímpeto do Vitória. Aos 37, Tréllez cabeceou de dentro da área. A bola tinha endereço certo, mas Thiago Coelho fez grande defesa e, com um tapa, evitou que a redonda beijasse a rede mais uma vez. No rebote, Rafinha ainda chutou, porém a zaga conseguiu mandar para fora.

Aos 40, o Paysandu quase conseguiu o empate e Dalton apareceu para salvar. Douglas mandou um voleio de dentro da área, mas o goleiro rubro-negro foi quem comemorou. Com o apito final, muita festa rubro-negra no Barradão, dentro e fora de campo.

FICHA TÉCNICA

Vitória 1×0 Paysandu – 15ª rodada da Série C do Brasileiro

Vitória: Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio (Ewerton Páscoa) e Lazaroni; Léo Gomes, Dionisio e Eduardo (Gabriel Honório); Rafinha (Roberto), Tréllez (Dinei) e Luidy (João Pedro). Técnico: João Burse.

Paysandu: Thiago Coelho, Igor Carvalho, Bruno Leonardo (Marcão), Douglas e Patrick Brey (João Paulo); Wesley, João Vieira, Serginho e Marlon; Robinho (Pipico) e Marcelo Toscano (Alessandro Vinícius). Técnico: Márcio Fernandes.

Estádio: Barradão

Gols: Luidy, aos 16 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Patrick Brey, Luidy, João Vieira, Robinho, Léo Gomes e Dalton.

Cartão vermelho: Marcão

Público: 25.870 pagantes

Renda: R$ 472.900,50

Arbitragem: Salim Fende Chavez, auxiliado por Leona, do Tadeu Pedro e Leandro Matos Feitosa (Trio de SP).