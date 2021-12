Festas de fim de ano: Sicoob orienta como aproveitar com consciência financeira

Destaque



Publicado em 6 de dez de 2021 e atualizado às 20:39

Árvore de Natal montada e pisca-pisca pela casa. Com a chegada do último mês de 2021, os brasileiros começaram a se preparar para as festas de fim de ano. E, com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a diminuição do índice de contágio, é natural que as famílias queiram se reunir presencialmente nesta época.

Presentes e ceias natalinas já estão no planejamento deste mês. E, para auxiliar os consumidores, o educador financeiro do Sicoob, Eduardo Souza Trigueiro, separou algumas dicas para aproveitarem esta época do ano com consciência.

Pela 32ª vez consecutiva, a previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerada a inflação oficial do país, subiu. Se antes era de 9,33%, agora está em 9,77% este ano. “A principal dica é não deixar para fazer as compras de última hora. Temos uma inflação alta e sabemos que na última semana antes do Natal, os preços começam a escalar”, explica o especialista.

De acordo com Eduardo, as grandes redes de varejo sabem que muitos brasileiros fazem as compras após o pagamento do salário, da segunda parcela do décimo terceiro ou até quando o vale-alimentação é recarregado, no caso das Ceias. E eles podem encontrar produtos com preços elevados. “Eu, por exemplo, costumo reservar um dia da minha semana para ir ao supermercado e sempre encontro alimentos com valores diferentes. Então a pesquisa é fundamental. Essa é minha segunda dica”, salienta.

Além da comparação de produtos e exemplo próprio, o educador financeiro listou outros macetes que podem ajudar os consumidores para as festas de fim de ano:

Antecipe as compras: aproveitando o exemplo acima, após fazer a pesquisa e/ou a compra do mês, que tal já adiantar alguns alimentos da Ceia? Afinal, quanto mais tempo se aproxima da data, mais caro pode ficar o produto.

Ceia partilhada: muitas famílias pretendem se reunir presencialmente, uma ótima sugestão é fazer uma ceia americana. Cada parente leva um prato e, no fim das contas, não pesa do bolso de todo mundo.

Presentes: assim como os alimentos, quanto mais demorar para comprar os presentes dos familiares, mais caro ele pode ficar. Se adiantar e planejar é fundamental.

E, por fim, cuide-se! Apesar de muita gente estar ansiosa pela reunião familiar ou a virada de ano com os amigos depois de um período de celebrações canceladas, o mais importante de tudo é manter os cuidados básicos em 2021 para as comemorações. Mesmo quem já tomou a vacina deve usar máscaras faciais em locais fechados, evitar aglomerações e higienizar as mãos constantemente.