Festival Afroempreendedor oferece capacitação gratuita e online para profissionais negros

A Afroimpacto, escola on-line de afroempreendedorismo, realiza nos dias 28, 29 e 30 de abril, a 3ª edição do Festival Afroempreendedor. Com o tema ‘Novos horizontes para a negritude: a construção do amanhã’, o festival, gratuito e online, possibilita conexões entre pessoas e negócios com foco no fortalecimento do empreendedorismo negro.



Os três dias do Festival Afroempreendedor contam com temas que buscam fortalecer o empreendedorismo negro. No primeiro dia (28), o tema é Era digital e racismo: novos desafios para pessoas negras; o tema Agenda 2030, ESG e diversidade nas empresas é o tema do segundo dia do evento (29); e no terceiro dia (30), o tema abordado será Empreendedorismo negro, prosperidade e futuro. O objetivo é propor reflexões sobre pautas, ferramentas e possibilidades para o cotidiano do Afroempreendedor.

Segundo Tamila dos Santos, CEO da Afroimpacto, o festival visa impactar e modificar a realidade de 60% dos empreendedores negros do Brasil que declararam não ter lucro com seus negócios. “O festival é uma possibilidade de trazer temas tão atuais como influência, sob o olhar de pessoas negras e permite criar um futuro novo para pessoas pretas”, completa.

Com inscrições gratuitas e abertas até 30 de abril, último dia do evento, para garantir sua vaga basta acessar o site, clicando neste link. Na mesma plataforma é possível realizar submissão de trabalhos e consultar a programação do festival.