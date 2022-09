“Festival de Veneza 2022”: brasileiras usam looks espetaculares no terceiro dia evento

As top models, Alessandra Ambrosio e Valentina Sampaio, marcaram presença no terceiro dia de “Festival de Veneza 2022”, este que é um dos mais importantes do mundo dos cinemas.

+ Alessandra Ambrosio e Isabeli Fontana arrasam no look do Festival de Veneza 2022

O “Festival de Veneza 2022”, teve início na última quarta-feira (31) e vai acontecer até dia 10 de setembro, todos os dias os mais renomados nomes do cinema passam pelo tapete vermelho do evento.

Outro quesito que rouba os holofotes do red carpet, são os looks das celebridades, que escolhem peças assinadas pelos nomes mais renomados do mundo da moda, cada um com sua criatividade, ditam moda, que são replicadas pós-festival. As top models brasileiras, Alessandra Ambrosio e Valentina Sampaio, desfilaram hoje, pelo tapete vermelho, suas belezas e as perfeições dos seus vestidos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Valentina Sampaio, desfilou hoje, pelo tapete vermelho do “Festival de Veneza 2022”. (Foto/Reprodução/Instagram)

Veja também os looks que as top models usaram nos demais dias de festival Os preparativos para um evento como este são pensados o ano todo, para as famosas, a escolha do figurino é um dos pontos mais importantes. Além, do vestido poderoso azul, Alessandra Ambrosio, usou também um dress pink, no primeiro dia do “Festival de Veneza 2022”. Ela selecionou uma peça de tecido esvoaçante, sem alças e com fendas na frente, até o alto das pernas, no corpete foi desenhado um leve drapeado e contou com aplicações de flores feitas do mesmo tecido.

Um detalhe super charmoso do dress, assinado por Ermanno Scervino, foi uma capa presa no pescoço da modelo, feita no mesmo tecido do vestido, com uma rosa prendendo a peça que foi até o chão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Já Valentina Sampaio, usou no primeiro dia de festival um drees rosé, bem clarinho. O vestido mula manca, com um detalhe de amarração no ombro, é do estilista Giorgio Armani.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Valentina Sampaio (@valentts)

Fique por dentro de tudo o que rola no mundo dos famosos:

+ Vazou! Lista de participantes de ‘A Fazenda 14’ cai na internet

+ Maluma passa por cirurgia inesperada e afirma: “Me desejem boa sorte”

+ Inédito! TV Globo divulga primeiras imagens de Jade Picon em “Travessia”