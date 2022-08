Festival Knotfest anuncia Judas Priest e Pantera como atrações; veja line-up completo

A organização do festival Knotfest anunciou as bandas Judas Priest e Pantera como atrações do evento. O anúncio foi feito pelos organizadores nesta quinta-feira, 25. As duas bandas se juntam ao headliner Slipknot como principais atrações do festival. Além das duas atrações, também foram anunciadas nesta quinta os grupos Oitão e Jimmy & Rats, que se juntam ao line-up com grandes nomes do rock e do metal, como Bring Me The Horizon, Mr. Bungle, Trivium, Sepultura, Motionless In White, Vended e Project46, que já haviam sido confirmados pela organização anteriormente. O evento acontecerá em 18 de dezembro no Sambódromo do Anhembi, na cidade de São Paulo, à partir das 11h30. Atualmente, os ingressos já estão no terceiro lote e os valores variam a partir de R$ 425.

