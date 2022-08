Festival Planeta Brasil anuncia shows de 50 Cent e 2 Chainz

O Festival Planeta Brasil anunciou seus primeiros dois shows internacionais para a edição deste ano. Realizado na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, nos dias 24 e 25 de setembro deste ano, o evento contará com shows dos rappers 50 Cent, dono de hits como “In Da Club” e “Candy Shop“, e 2 Chainz, autor de “It’s a Vibe” e “We Own It“, que foram anunciados na última semana. Os rappers americanos se juntarão a grandes nomes da música nacional, como Iza, Duda Beat, Filipe Ret, Anavitória, Djonga, MC Poze do Rodo e Vanessa da Mata. Ao todo, o festival terá 6 palcos e mais de 80 atrações. A Esplanada do Mineirão foi o local escolhido para sediar o evento. Os anúncios dos shows provocaram uma grande repercussão nas redes sociais, com alguns fãs do rapper dizendo que as atrações do evento superaram o line-up do Rock In Rio, que acontecerá duas semanas antes no Rio de Janeiro.

Confira os anúncios dos shows:

