Festival Radioca ganha nova sede e anuncia primeira atração; veja novidades

De volta, num novo local, pronto para contar novas histórias. Agendando para acontecer nos dias 12 e 13 de novembro, o Festival Radioca anunciou que vai mudar de ares após temporadas entre o Comércio e Pelourinho.

Em sua 6ª edição, o Radioca 2022 terá como sede a Fábrica Cultural, na Ribeira. E já tem a primeira atração confirmada.

O Radioca é conhecido por criar uma ambientação própria, personalizando o acolhimento ao público com belas surpresas e variados serviços. Desta vez, o escolhido é esse espaço multicultural na Península de Itapagipe, no local da antiga Fábrica de Linhos Nossa Senhora de Fátima, com uma área de 7.000 m² cedida pelo Estado da Bahia para a organização social presidida por Margareth Menezes.

Criada em 2014 com a desafiadora meta de se estabelecer enquanto referência do campo cultural e do empreendedorismo da Bahia, a Fábrica Cultural tem o compromisso de promover projetos, ações e metodologias educativas, culturais e produtivas.

Em seu entorno, belos cenários de Salvador testemunham uma intensa movimentação de pessoas em praias, calçadão, marina, embarcações, bares, restaurantes, além de sua famosa sorveteria.

Para levar sua música a este ambiente, Ana Frango Elétrico chega como a primeira aposta do Radioca 2022.

Misturando influências que passeiam dos anos 1950 aos 2000, um rock balada jazz com sonoridades antigas e experimentais em colisão, o seu segundo e mais recente disco, “Little Electric Chicken Heart”, lhe rendeu a premiação como Revelação Musical de 2019, pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), além das indicações ao Grammy Latino (Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa) e ao Prêmio Multishow da Música Brasileira (Disco do Ano e Revelação).

Desde 2015, Ana Frango Elétrico pesquisa elementos ordinários do cotidiano, saturando a realidade em formas gráficas, poéticas e sonoras. Em 2018, seu trabalho ganhou projeção nacional na cena musical independente, com o lançamento do álbum de estreia, “Mormaço Queima”.

Uma de suas produções mais novas tem outro formato: “Escoliose: paralelismo miúdo” (Garupa Edições, 2020), livro em que reúne poemas, gravuras e ilustrações. Dois singles foram lançados em 2020, “Mama Planta Baby” e “Mulher Homem Bicho”, pelos quais recebeu o prêmio Women’s Music Events Awards na categoria Melhor Produtora Musical. Atualmente, Ana está em estúdio gravando seu terceiro disco.

O 6º Festival Radioca tem produção da Tropicasa Produções e patrocínio do Estado da Bahia, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.